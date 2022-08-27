Flaş HaberGömeç İstifa Etti…!
Yeni Meclis Üyesi Merve Baysal
Mimar Merve Baysal Alanya Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sünbül'ün istifasının ardından yerine geçecek.
GÜNDEM 27.08.2022, 09:04 Mihriye Özkan
Alanya Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sünbül’ün istifasının ardından yerine geçecek olan kişi Mimar Merve Baysal olacak. Sünbül’ün MHP Alanya İlçe Başkanlığı için istifa edeceği belirtildi.
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