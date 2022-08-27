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Yeni Meclis Üyesi Merve Baysal

Mimar Merve Baysal Alanya Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sünbül'ün istifasının ardından yerine geçecek.

GÜNDEM 27.08.2022, 09:04 Mihriye Özkan
Yeni Meclis Üyesi Merve Baysal

Alanya Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sünbül’ün istifasının ardından yerine geçecek olan kişi Mimar Merve Baysal olacak. Sünbül’ün MHP Alanya İlçe Başkanlığı için istifa edeceği belirtildi.

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