Yeni hastane arazisinde incelemeler tamamlandı

Alanya’nın Payallar mahallesine yapılacak 200 yataklı yeni hastane’nin arazi incelemesini, İlçe Başkanı Mustafa Toklu, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nadir Aldemir, önceki dönem Emişbeleni Belediye Başkanı Nurattin Uludağ gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleri ile fizibilite çalışmaları tamamlanan ve ardından ihale aşaması yapılan, çalışmaların başlayacağı yeni hastane, Alanya’nın batı mahallelerine hizmet verecek. A2 seviyesinde 200 hasta yatak sayısı, 25 yoğun bakım yatak sayısı, 10 palyatif yatak sayısı ile inşa edilecek olan hastanenin oturma alanı 8.736,49 m², toplam kapalı alanı 60.472,50 m² şeklinde planlandı. Hastane; 7 ameliyathane, 67 poliklinik odası, 5 acil poliklinik odası, endoskopi-bronkoskopi üniteleri, yanık ünitesi, 15 kişilik ayaktan kemoterapi ünitesi, uyku laboratuvarı ve diyabet merkezi ile hizmet verecek.

Bu büyük hizmeti bölge halkıyla biran önce buluşturmak için çalışmaları hızlandıracaklarını belirten Başkan Toklu; ‘‘İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Ünal Hülür, İlçe Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Nadir Aldemir, önceki dönem Emişbeleni Belediye Başkanımız Sayın Nurattin Uludağ, İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Meclis Üyemiz ile beraber Payallar Mahallemizde ihale aşaması tamamlanan ve yapım çalışmalarına başlanacak olan yeni hastanemizin arazi incelemesini gerçekleştirdik. Hükümetimizin ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ardından bölgemize kazandırdığı ikinci büyük sağlık hizmeti projesi olan yeni hastanemizin şimdiden bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.’’dedi.