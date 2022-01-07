Yeni Çevreyolu Bakanın Gündeminde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Antalya'ya geldi. AK Parti Antalya İl Başkanlığınıda ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu İlçe Başkanları ile bir araya gelerek ilçelerde yürütülen yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu. Gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu'da yer aldı. Başkan Toklu, Bakan Karaismailoğlu ile Alanya'da devam eden yatırımların son durumu hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Toklu toplantı sonrası yapmış olduğu açıklamada; "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Adil Karaismailoğlu ve Milletvekillerimizin katılımıyla İl Başkanımız Sn. İbrahim Ethem Taş başkanlığında, İlçe Başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. Alanya'mızda yapılacak ve halen devam etmekte olan yatırımlarımızı konuştuk. Devam eden yatırımların en yakın zamanda tamamlanabilmesi yönünde ki taleplerimizi ilettim.

Yapımı devam eden yeni çevre yolumuzda, Alanya Belediyesi'nin imar çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgemizde yürütülen çalışmalar sonlandırılacaktır. Sayın Bakanımıza bölgemize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan ötürü Alanya'mız adına teşekkürlerimizi iletiyorum." İfadelerine yer verdi.