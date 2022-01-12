Yeni Başkan Paşa Özkan Görevine Başladı

Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası’nın 7 Ocak Cuma günü gerçekleştirilen 7. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Doğan Bacak’a karşı seçimi kazanan Paşa Özkan, bugün görevine başladı. Yönetim kurulu üyeleri ile oda binasına gelen Paşa Özkan’ı çok sayıda esnaf ziyaret ederek tebriklerini iletti.

BÜTÜN ESNAF EŞİTTİR

Devir teslim tutanaklarını imzalayan Özkan, “Oy veren ve vermeyen bütün esnaf arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizim için bundan sonra bütün esnaflarımız eşittir, hiçbirinin diğerinden farkı yoktur.

Hepsine hizmet etmeye devam edeceğiz. Kapımız ve telefonumuz 24 saat açıktır.” dedi. Doğan Bacak katılmadı. Bir süre beklemenin ardından Özkan, devir teslim törenine Doğan Bacak’ın ilçe dışında olduğu için katılamadığını belirterek teşekkür plaketini eski başkan yardımcısı Kerim Uysal’a takdim etti. Özkan, “Doğan başkan Alanya dışında olduğu için katılamadı. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz” şeklinde konuştu.

127 OY FARK ATMIŞTI

Genel kurulda Paşa Özkan 499 oy alarak yeni başkan seçilirken, Doğan Bacak 372, Ferhat Akkanat ise 241 oy almıştı. Başkan Paşa Özkan’ın yönetimi şu isimlerden oluşuyor: Recep Gül, Murat Ertekin, Şükrü Metin, Hilmi Amca, İsmet Demir, Hasan Çay, Murat Deke, Hilmi Ertekin.