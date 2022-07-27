Yeni Başhekim Oğuz Karahan Oldu
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Uz. Dr. Alper Öztürk’ün vekalten yürüttüğü hastane başhekimliğine asalet atama onayı geldi.
GÜNDEM 27.07.2022, 22:49 Zeynep Oktay
Alanya E.A.’nın yeni başhekimi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Karahan’ın ataması onaylandı, ancak resmi atamasının Pazartesi günü tebliğ edileceği öğrenildi.
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