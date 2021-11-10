Yedigün'den Deva Partisine ziyaret

Deva Partisi Alanya Kurucu İlçe Başkanı Ahmet Çakan’ı parti binasında ziyaret eden Ahmet Akar, Çakan ile gündeme dair sohbet ettiler. Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten İlçe Başkanı Ahmet Çakan, Yedigün Haber’i ilgiyle takip ettiklerini belirterek çalışmalarında başarılar diledi.