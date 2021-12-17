Yayla Yollarında Mahsur Kalan Vatandaşlara Alanya Belediyesi Yetişti

Alanya’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Akşam saatlerinde Çamlıca Daloğlu Yayla Yolu üzerinde 3 kişinin bir araçta mahsur kaldığı ihbarı ile yola çıkan ekipler, yayla yoluna ulaşıp vatandaşları kurtardı.

Ekiplerin yardımı ile araçları kardan kurtulan vatandaşlar Alanya’ya döndü. Ayrıca Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeni ile Çamlıca Daloğlu, Çamlıca Tangur, Keşbeleni, Kozarası, Sülüklü, Kaplanhanı, Özvadi ve Karapınar yaylalarında kapanan yolları açarak yaylada çobanlık yapan vatandaşların da ilçeye ulaşmalarını sağladı.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR

Kar aniden bastırınca koyunları ile mahsur kaldıklarını ve Alanya’ya dönemediklerini belirten vatandaşlar, “Alanya Belediyesi ekipleri Başkan Adem Murat Yücel’in talimatı ile Hızır gibi yetiştiler. Hem bizleri hem de hayvanlarımızı kurtardılar. Allah Başkanımızdan ve ekiplerinden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz” diye memnuniyetlerini dile getirdiler.