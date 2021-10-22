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Yaya geçitlerine yeni uygulama
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya genelinde yaya geçitlerine güvenli geçiş ve araç parkını önlemek için delinatör monte ediyor.
GÜNDEM 22.10.2021, 12:08 Meliha Yılmaz
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Hizmet Birimi’ne bağlı Trafik ekipleri, Alanya genelindeki yaya geçitlerinden vatandaşların daha güvenli bir şekilde geçit yapması ve hatalı parkların önüne geçilmesi için delinatör uygulaması yapıyor.
Yaya geçitlerinin giriş ve çıkış noktalarına şehir genelinde bazı araçların düzensiz olarak park etmesi nedeniyle yayalar başta da engelliler olmak üzere zorluklar yaşıyordu. Hatalı parkın önüne geçmek ve yaya geçit noktalarının açık kalmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulamaya Mahmutlar Barbaros Caddesi’nden başlandı. Belirlenen program dahilinde ekipler Alanya genelinde yaya geçitlerine delinatör monte edilmesi çalışmasını sürdürecek.
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