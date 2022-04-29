Yarın Güneş Tutulması Gerçekleşecek

Forbes'in haberine göre, bu yılın ilk güneş tutulması, 30 Nisan Cumartesi günü saat 18.45'te gerçekleşecek ve parçalı güneş tutulması saat 20.41'de yüzde 54'lük maksimum kararmaya ulaşacak.

Antarktika ve Güney Amerika'da izlenebilecek 2022'nin ilk güneş tutulması yaklaşık 4 saat sürecek. Çoğunlukla Şili'nin batı kıyısında görülecek parçalı güneş tutulması sırasında, gün batarken nadir görülen "boynuzlu güneş" görüntüsü oluşacak. Parçalı güneş tutulmasının ardından 16 Mayıs'ta "Kanlı Ay" olarak da bilinen tam ay tutulması gerçekleşecek. Bir sonraki parçalı güneş tutulması ise 25 Ekim'de meydana gelecek.