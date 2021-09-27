Yaklaşan yağmurlar öncesi mazgallar temizleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde sonbaharla birlikte olası şiddetli yağışlara karşı şimdiden tedbir alıyor. Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaşanabilecek su baskınlarına karşı yağmur suyunun alt yapıya hızlı bir şekilde akışını sağlayan mazgalları temizliyor. Ekipler son olarak Serik ilçesinde su giderlerini sağlayan mazgallarda temizlik çalışması yaptı. Titizlikle yürütülen çalışmalarda yaz boyunca atıklarla tıkanan mazgallar temizlenerek, yağış sonrasına hazır hale getirildi.

ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURULDU

Öte yandan Serik’te çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla temizlik çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri ile birlikte gönüllü vatandaşlar tarafından Kadriye Orman Bölgesi ve Kumköy sahilinde temizlik yapıldı. Doğaya, çevreye saygıyı ve duyarlı olmayı hedefleyen program farkındalık yarattı.