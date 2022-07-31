Yakıştı Durmuş Ağa’ya
3. Toroslar Günnercik Yayla Şenliği’nin ağası Durmuş Özgen oldu.
GÜNDEM 31.07.2022, 16:15 Meliha Yılmaz
Gazipaşa Belediyesi tarafından bu yıl 3. sü düzenlenen şenlikliğe katılım ve ilgi yüksekti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’inde katıldığı şenlikte ünlü sanatçılar sahne aldı. Ağa bu yılda değişmedi. Alanyalı iş adamı Durmuş Özgen şenliklerde en yüksek teklifi vererek ağa oldu.
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