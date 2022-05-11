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Viyadük Altında Erkek Cesedi Bulundu
Alanya'da viyadük altında bir erkek cesedi bulundu.
GÜNDEM 11.05.2022, 23:22 Meliha Yılmaz
Olay, Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi Dim Çayı kenarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mersin - Antalya karayolundan karşıya geçmek isteyen bir kişi viyadük altında, otluk alan içerisinde bir ceset gördü. Şahsın ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde şahsın yaklaşık 7 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde üzerinde kimliği bulunmayan cesedin vücudunda herhangi bir darp ve ya yara izine rastlanılmadı. Olay yerindeki incelemelerin ardından kimliği tespit edilemeyen şahsın cenazesi belediye morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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