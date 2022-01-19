Velittin Yenialp Mazbatasını Aldı

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, “11.01.2022 salı gün yapmış olduğumuz Alanya Bakkallar ve Bayiler odası şeçimleri sonrası yenidönem mazbatamızı Alanya ilçe Şeçim Müdürümüz Sayın Cemal Yüzer in elinden aldık. Yeni dönemde Hizmetin en iyisine layık Esnaflarımıza hizmet etmeyi Rabbim nasip etsin inşallah” dedi.