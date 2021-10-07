Vatandaşlardan mezar taşlarının kırılmasına tepki
Güzelbağ Mahallesi’nde orman yangınından zarar gören ağaçların kesildiği sırada mezarların tahrip edildiğini iddia eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.
GÜNDEM 07.10.2021, 15:00 07.10.2021, 15:03 Zeynep Oktay
Gündoğmuş'un Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle Alanya'nın Güzelbağ Mahallesi’ne ulaşan orman yangınında zarar gören ağaçların kesimine başlandı. Güzelbağ Mezarlığı yanında yapılan ağaç kesim çalışmaları sırasında ise bazı mezarların taşlarının kırılarak zarar görmesi vatandaşların tepkisini topladı.
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