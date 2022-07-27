Vatandaşlar Seçimi Değil TOGG'u Bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yerli otomobil TOGG ile ilgili soruya "Hedefimiz bu yıl içerisinde çıkartıp keyfini beraberce inşallah tatmak. Bursa Gemlik’te yer alacak fabrika inşaatı Temmuz 2020'de başlamıştı. Boya, gövde tesisi ile 1.6 kilometre test pisti tamamlandı. Montaj tesisinin yüzde 98'i tamamlandı. Avrupa'nın en temiz boyahane tesisinde kimyasal dolum aşamasına geçildi. Tesisler bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek. İlk seri üretim araçlar bu yılın son çeyreğinde banttan inecek. Batarya konusunda üretimi Türkiye'de yapılacak. Çalışmalar devam ediyor" dedi.

ALANYA'DA DA TOGG HEYECANI YAŞANIYOR

Alanya'nın tanınmış işadamlarının da heyecanla bu yılın son çeyreğinde banttan inecek olan yerli otomobil TOGG'u bekledikleri öğrenildi.

Yerli otomobil TOGG almak için siparişlerin açılmasını bekleyenler arasında Alanya'nın tanınmış ve sevilen işadamı, Kurt Safir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Kurt da bulunuyor. Kurt'un, 2 tane yerli otomobil TOGG alacağı bildirildi.

Şimdiden Alanya'dan TOGG'a yoğun ilgi olduğu öğrenilirken, "Alanyalı işadamları seçimi değil TOGG'u bekliyor" yorumları yapılıyor.