Varan Ailesi'nin acı günü

Eşi Alanyalı olan eski Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamza Kaya'nın damadı olan Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından olan, aynı zamanda Diyaliz Merkezi de bulunan Dr. İbrahim Varan, böbrek yetmezliği sonucu vefat etti. Dr. Varan, aynı zamanda Alanya'nın tanınmış işadamı Hilmi Yakar'ın teyzesinin kızının kocası, yani eniştesiydi. Dr. Varan'ın cenaze töreni için Hilmi Yakar ve akrabaları da Adana'ya gittiler.