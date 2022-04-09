Vali Yazıcı’dan Köse’ye Plaket

Ziyarette Antalya Valisi Sayın Ersin Yazıcı Alanya da Başarılı İyilik faaliyetleri yapan örnek gösterilen bir STK olan Karadenizliler Derneği Başkanı Muhammet Köse’yi tebrik ederek plaket verdi. Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Köse, Yönetim Kurulu Üyesi Ender Hancı Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Atalı Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Zırh Yönetim Kurulu Üyesi Nurtekin Özçelik Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Balıkçı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Abdurrahman Toprak Yönetim Kurulu Üyesi Seda Cin eşlik etti. Dernek Başkanı Muhammet köse yapılan faaliyetler hakkında sunum yaparak Alanya’ya Davet etti.