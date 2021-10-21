Vali Yazıcı Alanya'da incelemelerde bulundu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, AK Parti Alanya İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri; Karayolları Bölge Müdürü Salih Cengiz'in bölgede yürütülen faaliyetler hakkında yaptığı sunumunu dinledi. Çalışmalarda gelinen son aşamalar hakkında bilgi alındı. Toplantıların ardından açıklamada bulunan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu;

"Antalya Valimiz Sn. Ersin Yazıcı'nın Başkanlığında, Karayollarımızın Mahmutlar ve Çayarası şantiyelerinde toplantımızı gerçekleştirdik. Karayolları Bölge Müdürümüz Sn. Salih Cengiz'in sunumu ile bölgemizde devam eden yol yapım çalışmaları hakkında bilgi aktarıp, gelinen aşamaları değerlendirdik. Bölgemizdeki taleplerin çözümü noktasında var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Devletimizin bölgemize göstermiş olduğu ilgi ve alaka çok fazla. Alanya'yı hakettiği yere gelebilmesi için çalışacağız.

Bu vesileyle Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak Üzere Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, Antalya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı'ya, İl Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Taş'a ve bölge Milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.