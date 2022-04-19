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Vali Alanya'da Şehit Aileleri Ve Gazilerle Buluştu
İftara Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ev sahipliği yaptı
GÜNDEM 19.04.2022, 08:12 Meliha Yılmaz
Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, Alanya'da şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile iftarda bir araya geldi. İftara Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ev sahipliği yaptı.
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