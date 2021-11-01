banner12

banner18

Son Dakika

Ürkmezer, okul sporları bilgilendirme toplantısına katıldı

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Okul Sporları Müsabakaları toplantısına katıldı.

GÜNDEM 01.11.2021, 21:02 YEDİ GÜN HABER-2-
Ürkmezer, okul sporları bilgilendirme toplantısına katıldı

Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Ürkmezer katılımcılara hitaben “Değerli konuklar bildiğiniz üzere pandemi hepimizi etkiledi ve hepimiz  pandemi şartlarına uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bu durum en başta çocuklarımızı etkiledi  okullarından uzak kaldılar, uzaktan eğitim gördüler ve sonra yüz yüze eğitime tekrar başladılar. Pandeminin çocuklarımıza olan etkisini en aza indirmek ve onların motivasyonunu sağlamak bu durumları aşmaları için hepimize görev düşüyor. Çocuklarımız nasıl yüz yüze eğitimden eksik kaldılarsa fiziksel aktivitelerden de uzak kaldılar. Biliyorsunuz spor salonları kapandı, etkinlikler iptal edilmek zorunda kaldı ve tüm bunlardan çocuklarımız etkilendi. Biz de yüz yüze eğitimin başlamasıyla çocuklarımıza yardımcı olmak için sürekli okullarımıza çocuklarımızın yanına gidiyoruz, çocuklarım. Geleceğe dönük endişesi olan ebeveynler olarak çocuklarımızın eğitsel durumu yanında sportif, sanatsal, kültürel etkinliklere de katılmasını istiyoruz. Çocuklarımızın bu faaliyetlere katılarak zararlı şeylerden uzak kalmasını istiyoruz. Bu anlamda okul sporları çok önemli. Yeter ki çocuklarımız sportif faaliyetlerde rekabetçi fair play anlayışıyla etkinliklerini sürdürsünler” dedi ve katılımcılara teşekkür ederek toplantıdan ayrıldı. Toplantıya Antalya Okul Sporları Şube Müdürü Dila Tol , Kepez Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yüksel Dorul, Konyaaltı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Buğrahan Bozkurt, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı , Gazipaşa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Ateş, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ile Alanya ve Gazipaşa Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri katılım sağladı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 12 11
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 12 6