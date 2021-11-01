Ürkmezer, okul sporları bilgilendirme toplantısına katıldı

Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Ürkmezer katılımcılara hitaben “Değerli konuklar bildiğiniz üzere pandemi hepimizi etkiledi ve hepimiz pandemi şartlarına uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bu durum en başta çocuklarımızı etkiledi okullarından uzak kaldılar, uzaktan eğitim gördüler ve sonra yüz yüze eğitime tekrar başladılar. Pandeminin çocuklarımıza olan etkisini en aza indirmek ve onların motivasyonunu sağlamak bu durumları aşmaları için hepimize görev düşüyor. Çocuklarımız nasıl yüz yüze eğitimden eksik kaldılarsa fiziksel aktivitelerden de uzak kaldılar. Biliyorsunuz spor salonları kapandı, etkinlikler iptal edilmek zorunda kaldı ve tüm bunlardan çocuklarımız etkilendi. Biz de yüz yüze eğitimin başlamasıyla çocuklarımıza yardımcı olmak için sürekli okullarımıza çocuklarımızın yanına gidiyoruz, çocuklarım. Geleceğe dönük endişesi olan ebeveynler olarak çocuklarımızın eğitsel durumu yanında sportif, sanatsal, kültürel etkinliklere de katılmasını istiyoruz. Çocuklarımızın bu faaliyetlere katılarak zararlı şeylerden uzak kalmasını istiyoruz. Bu anlamda okul sporları çok önemli. Yeter ki çocuklarımız sportif faaliyetlerde rekabetçi fair play anlayışıyla etkinliklerini sürdürsünler” dedi ve katılımcılara teşekkür ederek toplantıdan ayrıldı. Toplantıya Antalya Okul Sporları Şube Müdürü Dila Tol , Kepez Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yüksel Dorul, Konyaaltı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Buğrahan Bozkurt, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı , Gazipaşa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Ateş, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ile Alanya ve Gazipaşa Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri katılım sağladı.