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Ürkmezer Halde Üreticiler İle Buluştu
Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Sebze ve Meyve Toptancı Hali’ni ziyaret etti.
GÜNDEM 23.02.2022, 22:31 23.02.2022, 22:36 Meliha Yılmaz
Kaymakam Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat eşliğinde Alanya Toptancı Hal’inde ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Hal Müdürlüğü’nde kahvaltı programına katılan Kaymakam Ürkmezer, Hal Müdürü Halit Parlayüksel ve Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya, Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevengil’den halin işleyişi ve haldeki ticari durumlar hakkında bilgiler aldı. Ürkmezer daha sonra beraberindekilerle birlikte halde bulunan tüm esnafları ziyaret ederek sebze meyve komisyoncuları ile sohbet etti.
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