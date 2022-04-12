‘Üreticimizin Cebine Para Girmiyor!’

Alanya’da dün etkili olan fırtınanın ardından seraları zarar gören üreticileri, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ziyaret etti. Başkan Göktepe, “Ulusal basında yansıyan zamlı fiyattaki sebzelerin parası üreticinin cebine girmiyor” dedi.

‘HEM ÜRETİYORLAR HEM DE EZİLİYORLAR’

SOSYAL medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Göktepe, “Alanya’nın Konaklı ve Sugözü mahallelerinde meydana gelen fırtına ve hafif şekilde oluşan hortum sonucu, üreticilerimiz Mustafa Sertgöz, Şener Sevimler ve Mehmet Alanay’ın örtü altı seraları ve meyve ağaçları zarar görmüştür. Üreticilerimize çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah daha büyüğünden korusun. Bizler tarımsal üretimde çalışan liyakatlı çiftçiler olarak zor şartlarda üretim yapıp ailesinin geçimini kazanıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Ancak bazı ulusal kanallar zor şartlarda üretilen, gıda güvenliğini en önde tutarak çalışıp, üreten çiftçilerimizin emeklerini görmüyor. Domates 8 TL olunca hemen tek yaptıkları, domates, salatalık, patlıcan ve benzeri sebze meyvenin pahalı olduğunu dile getiren haberler yapmaları. Marketlerde gördükleri 20 TL ya da daha fazla olan sebze fiyatları üreticinin cebine girmiyor. Üretim maliyetlerimiz bu kadar yüksek olduğu halde hatta zarar ederek üretimden vazgeçmeyen kıymetli üreticilerimize teşekkür ederim. Değerli ulusal basının temsilcileri, 50 bin TL’lik aracı, 250 bin TL’lik, 400 bin hatta 1 Milyon 200 bin TL’lik mülkü onları haber yapsınlar. Bizim üreticilerimiz hem üretim yapıyor hem de üretici fiyat endeksinin (ÜFE) bütün yükünü taşıyor. Allah’ım bütün üreticilerimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.