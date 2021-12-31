Ünlü Yarışmacı Ümmü Gülsüm Alanya’da
“Kim Milyoner Olmak İster” adlı yarışmaya katılan ve yarışmaya damga vuran Artvinli Yarışmacı Ümmü Gülsüm Genç, Alanya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün davetlisi olarak Alanya’ya geldi.
GÜNDEM 31.12.2021, 10:07 Zeynep Oktay
Alanya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gençlere milli ve manevi değerleri kazandırmak amacıyla ilçemizde çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.
Bu kapsamda; sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’e katılan ve yarışmaya damga vuran Artvinli Yarışmacı Ümmü Gülsüm Genç, Alanya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü organizesinde Alanya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi ve Mahmutlar Emin Özmüftüoğlu Kur’an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi. İlk defa böyle bir söyleşi programını katıldığını da belirten Genç, öğrencilerle bir araya gelmekten oldukça memnun olduğunu ve programı tertip edenlere teşekkürlerini belirtti.
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