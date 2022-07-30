Ünlü Oyuncu Ela Bebek İçin Canlı Yayın Yapacak

Daha önce Ela bebeğe destek olmak için Alanya’da konser veren sanatçı Zuhal Olcay ile ilçeye gelen Jess Molho bu kez de kendisi yardım için kolları sıvadı. Oyuncu Molho, Ela bebek için 31 Temmuz’da Instagram üzerinden canlı yayın yapacağını ve bağış kampanyası düzenleneceğini duyurdu. Molho, “Son zamanlarda maalesef SMA hastası bebekleri çok duyar olduk.

Maalesef ilaçlarına kavuşmaları da çok zor oluyor. Valilik izinleri ile kampanyalar yapılıyor. Bunlardan birisi de Alanyalı Ela bebek. Geçtiğimiz ay Ela için bir yardım konseri düzenlendi. Zuhal Olcay çok güzel bir konser verdi. Ben de o konserdeydim. Hem konserin sunuculuğunu yaptım hem de bir açık artırma yaptım. Bu kez bir canlı yayın yapacağız. 31 Temmuz günü saat 21.00’deki canlı yayına benim sayfamdan dahil olabilirsiniz. Sürpriz konuklarla bağış kampanyası yapmak istiyoruz. Bunu valilik izniyle yapıyoruz. Ela’nın çok vakti kalmadı. Bu nedenle herkesin canlı yayında olmasını rica ediyorum. Ben de bir şey vermek istiyorum.

Beni en çok çocuklar ‘Sihirli Annem’ dizisinden biliyor. Bu dizi çok uzun yıllar sürdü. Dizinin son gününde bize herkes istediği bir anıyı alıp götürebilir denildi. Ben de dizide canlandırdığım Yavuz karakterinin oturduğu ofis koltuğunu aldım. Bu koltuğu açık artırmada canlı yayında bir ‘Sihirli Annem’ seveniyle veya sadece Ela’ya yararı olsun diye bağış yapabilecek birine vermek istiyorum. Ela’ya helal olsun” dedi.