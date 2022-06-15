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Ünlü Mütahitin Klibi izlenme Rekoru Kırdı
Alanya’da mütahitlik ve emlak sektöründe boy gösteren iş adamı Atilla Alsaç hobi olarak yürüttüğü müzik sektörüne klip çekerek giriş yaptı.
GÜNDEM 15.06.2022, 14:21 Meliha Yılmaz
Alsaç’ın klibi sosyal medya kanallarında izlenme rekoru kırdı. Müziği hobi olarak yaptığını belirten Alsaç, boş zamanlarımızda müzikle stres atıyorum dedi. Alanya’nın tanıtımınada bir nebze katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Alsaç, çekimlerin tümünü Alanya’da gerçekleştirdiklerini ifade etti.
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