Ünlü Mütahitin Klibi izlenme Rekoru Kırdı

Alsaç’ın klibi sosyal medya kanallarında izlenme rekoru kırdı. Müziği hobi olarak yaptığını belirten Alsaç, boş zamanlarımızda müzikle stres atıyorum dedi. Alanya’nın tanıtımınada bir nebze katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Alsaç, çekimlerin tümünü Alanya’da gerçekleştirdiklerini ifade etti.