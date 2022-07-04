Ülkü Ocakları’ndan 800.Yıl Konseri

Alanya Ülkü Ocakları tarafından Alanya'nın fethinin 800. yılına atfen düzenledikleri ''Ezelden Ebede, 800.Yıl Gençlik Şöleni'ninde Ümran Gülcan, Ozan Manas ve Ali Kınık sahne alacaklar. 6 Temmuz çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak olan konser, Alanya Belediye binası arkasında yer alan konser alanında yapılacak.

UYSAL'DAN ALANYA'YA DAVET

Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Doç.Dr. Yavuz Uysal; 'Alanya Ülkü Ocakları olarak düzenlemiş olduğumuz ''Ezelden Ebede, 800.Yıl Gençlik Şöleni'mize tüm Alanya'da yaşayan vatanşlarımızın teşriflerini bekler, katılımlarınızdan onur duyarız...'