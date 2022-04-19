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Ukraynalılar Alanya'ya Akın Etti
Alanya trafiğindeki yabancı plakalı araçlar içerisinde Ukrayna plakalı araçlar açık ara farkla önde
GÜNDEM 19.04.2022, 20:54 Meliha Yılmaz
Alanya trafiğindeki Ukrayna plakalı araç sayısı her geçen gün artıyor.
Savaştan kaçıp Alanya'ya gelen Ukraynalı ailelere ait araçların çoğunun lüks oluşu dikkat çekiyor. Alanya trafiğinin yanı sıra dün Alanyum Alışveriş Merkezi otoparkında 5 Ukrayna plakalı aracın yan yana oluşu dikkat çekti. Bu durumu görenler "Zengin Ukraynalılar Alanya ekonomisine ciddi katkı sağlıyorlar" yorumları yaptılar.
İsa usta 10 saat önce
Bu ğün için ğeçerli ama ğelecek hiç hoş değil yavaş alanyada çalışacak adam bulamayacaklar kiralar çok yüksek urganyalılarla beraber zenğin ruslar ğeldi alanyada şu an para bol ama birğün torunlarınız hep betdua edecek şimdi satın çünkü dede malı alın teri yok
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Ihtiyar 2 saat önce
Mantar gibiler her taraftalar garibanlar ülkelerinde savaşıp ölürken bunlar zengin kısmı ülkemize gelip paraları sayesinde 100 euro etmez evlere 600 verip kira piyasasını alt üst ettiler
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