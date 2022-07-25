Twitter Profiline 'Bay Kemal' İfadesini Ekledi

Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de düzenlenen Milletin Sesi mitinginde 'Bay Kemal' ifadesi için şunları söylemişti:

"Bay Kemal sıradan bir olay değil. Söyleyeyim. Bay Kemal olmak için önce ahlaklı olacaksın. Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin. Bay Kemal olmak için adaletli olacaksın. Bay Kemal olmak için emperyal güçlerin karşısında diz çökmeyeceksin. Bay Kemal olmak için kadın erkek eşitliğini savunacaksın. Ve Bay Kemal'i olmak için İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde yürürlüğe koyacaksın. Hiç meraklanmayın. Halledeceğim ben bunları."