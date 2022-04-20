Türkiye’nin En Gelişmiş İlçeleri Sırasında İşte Alanya’nın Yeri!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini, üniversite mezunu oranı, kişi başına hekim sayısı, POS cihazı sayısı gibi parametrelerle ölçerek, Türkiye'nin ilçe gelişmişlik verilerini açıkladı.Buna göre Antalya'da Muratpaşa ilk sırada yer alırken 2'nci sırada Konyaaltı, 3'de Alanya yer aldı. Sonda yer alan ilçelere göre ise ilk sırada Gündoğmuş, 2'de İbradı ve 3'de Akseki yer alıyor. Araştırmaya göre, birinci kademe gelişmiş ilçeler, Marmara Bölgesi'nde 36, Ege Bölgesi'nde 13, İç Anadolu'da dokuz, Akdeniz Bölgesi'nde 5, Karadeniz'de 2, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da birer tane bulunuyor. Araştırmaya göre ikinci kademede 173, üçüncü kademede 175, dördüncü kademede 215, beşinci kademede 222, altıncı kademede ise 121 ilçe bulunuyor.