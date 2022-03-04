Türkdoğan,Fırtınadan Etkilenen Üreticileri Ziyaret Etti

Alanya’da önceki gece saatlerinde çıkan hortum önce ormanlık alanlardaki ağaçları yerinden söktü, ardından bir okulun kiremitlerini uçurdu. Uçan kiremitler, çevrede bulunan araçlara zarar verdi. Ayrıca ilçede hortum, birçok serayı da etkiledi.

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan,Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Sünbül, MHP Konaklı Mahalle Başkanı Ali Yüksel ile birlikte Yeniköy Mahallesi'nde fırtına nedeni ile seraları zarar gören üreticileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.