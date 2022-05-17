Türkdoğan’dan Büyükşehir’in ‘RED’ Kararına Sert Tepki!

Alanya Belediyesi’nin Mart ayı Meclisi’nde turizm tesislerinin konuta dönüştürülmesini önlemek için 1+1 konutlara metrekare şartı getirilmesi ve turistik tesisi yapılmış parsellerde yeniden turizm tesisi yapılması durumunda metrekare şartı aranmaması karara bağlanmıştı. İlçenin turizm geleceğini korumak adına alınan karar bugün gerçekleştirilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerinin oyları ile reddedildi.

TÜRKDOĞAN’DAN SERT AÇIKLAMALAR

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, ret kararının ardından sert açıklamalarda bulundu. Alanya ekonomisin can damarının turizm olduğunu vurgulayan Türkdoğan, “Alanya’mızda apart otellerin, otellerin ve pansiyonların yıkılıp yerlerine konut inşa edilmesi de turizme ve ekonomimize vurulan en büyük darbedir. Başta esnaflarımız olmak üzere, turizm çalışanlarını derinden etkileyecek bu girişimin önüne geçilmesi gerekmektedir” dedi.

REDDEDİLMESİ TAMAMEN SİYASİDİR

Türkdoğan şöyle devam etti: “Alanya Belediyemizin, Alanya turizminin kan kaybetmemesi ve şehrin demografik yapısının daha fazla bozulmaması adına aldığı bu kararın, Antalya Büyükşehir Belediye meclisinde CHP ve İP’li meclis üyeleri tarafından reddedilmesi tamamen siyasidir. Alanyamızın geleceğini karartacak bir adımdır.

ALANYA’YA YAPILAN BİR İHANETTİR

Son birkaç yıldır özellikle Güllerpınarı, Kızlarpınarı ve Mahmutlar Mahalleleri başta olmak üzere şehrimizin birçok noktasında apart oteller, oteller ve pansiyonlar yıkılarak konuta çevrildi. Bizim bildiğimiz 80’in üzerinde turistik tesis yıkılarak konuta dönüştürüldü. Şehrimizin ekonomisinin can damarı ve Alanya’yı cazibe merkezi haline getiren, dünyaya tanıtan turizmdir. Bu şehrin hikayesinin başlangıcı olan turizmi yok etmek üzere otelleri yıkıp konuta çevirmek Alanyamıza yapılacak en büyük ihanettir.

TARİH BU İHANETİ DE YAZACAKTIR!

Alanya Belediyemizin almış olduğu bu kararla Alanyamızın ekonomik, demografik, sosyal ve kültürel olarak geleceği teminat altına alınmak istenmişti. Şehrin geleceğini kurtaracak olan bu önemli kararın siyasi gerekçelerle reddedilmesini kınıyoruz. Şehrimizin geleceğini yılın sadece 10-15 günü ışıkları yanan, 1+1 konutlara sıkıştıran zihniyeti, esnaflarımızın, turizm çalışanlarımızın ve Alanya kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Tarih bunu ve Alanya’mıza yapılan her türlü ihaneti yazacaktır!”