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Türkdoğan Yeniacun'u Ağırladı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, parti binasında Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Selim Han Yeniacun'u misafir etti.
GÜNDEM 18.02.2022, 23:37 Meliha Yılmaz
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Türkdoğan, "Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcımız, Alanya’mızın evladı Selim Han Yeniacun kardeşime nazik ziyareti için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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