Türkdoğan'dan 'Dünya Kadınlar Günü' Mesajı

Başkan Türkdoğan mesajında;

Türk aile yapısının çekirdeğini oluşturan kadınların, toplumsal yapımızın da en önemli harcıdır.

Asırlar boyu çocuklarının hem annesi, hem öğretmeni olan nezaket timsali kadınlarımız yeri geldiğinde kilolarca yükü omuzlamış, zaman zaman tarlalardan pamuk toplamış, lazım geldiğinde ise cepheye top mermisi taşımıştır.

Tarihin çeşitli evrelerindeki çetin mücadeleler sonucu kadınların haklarını kazanması 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ve kadınlara duyulan saygıyı daha da artırmaktadır.

Bunların yanı sıra, kadınlarımızın milli mücadelemizde işgalci güçlerin kurşunlarına karşı tüm fedakârlığı ile birer "Nene Hatun" olarak savaşmasının, toplumsal hayata ve ülkücü harekete katkılarının da altı çizilmesi gerekmektedir.

Son 10 yılda kadına şiddetin son derece arttığı ve kadınların iş hayatlarında karşılaştıkları zorluklar göz önüne alındığında, yüce dinimiz "Cennet, anaların ayaklarının altındadır" diye buyururken herhangi bir kuvvetin kadınlarımızın onurunu ayaklar altına almasına kesinlikle izin verilmemelidir. Zira, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk de 'Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' sözleriyle kadınlarımıza gereken değerin verilmesi gerektiğini gayet net bir şekilde ifade etmiştir.

Temelleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan cumhuriyetin süresince, Türk kadının çeşitli alanlarda büyük bir gelişim yaşadığı muhakkaktır.

Liderimiz Sayın Devlet BAHÇELİ Beyefendi'nin himayelerinde gerçekleştirdiğimiz “Toplum, Kadın ve Şiddet” temalı ''1. MHP KAÇEP Sempozyumu yapılarak, Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilmiştir.

Bugüne kadar, kadın teşkilatları oluşturmak gibi birçok ilki gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi’nin, toplumumuzun kanayan yaralarından biri olan kadına şiddet konusunu, bilim dünyasıyla irtibat kurarak bir bilgi şöleni tarzında masaya yatırması, bir ilk uygulamadır. Daha önce iki defa Akademisyenler Kurultayı yapan partimizin bu başarılı çalışmalarına, bir bilgi şölenine de ev sahipliği yaparak Türkiye gündemine örnek olması, takdire şayan bir durumdur.

Kadın haklarının ve cinsiyet eşitliğinin sözde değil özde olacak şekilde yerine getirilmesi için çalışacağımızı vurgulayarak başta Şehit Anneleri ve eşleri olmak üzere Türk Kadınının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım.' ifadelerine yer verdi.