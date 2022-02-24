Türk Öğrenciler Dehşeti Anlattı

Ukrayna'nın doğusunda ve şu anda bombardıman altında bulunan Harkov şehrinde bulunan Türk öğrenciler ile saldırıların başlamasının Medyascope'a konuştu. Öğrenciler, "Biz hayatımızda hiç savaş görmedik. Savaşın ortasında kaldık, tahliye edilmek istiyoruz" dedi.

İHMAL Mİ EDİLDİLER?

Tepelerinden füzeler geçtiklerini, her dakika başka bir patlama sesi duyduklarını ve alelacele Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'ni aradıklarını söyleyen öğrenciler şöyle konuştu:

"Tepemizde füzeler geçiyor, her yerde başka bir patlama oluyor. Buradaki bütün havalimanları bombalandı. Uçuşlar da kapatılmıştı. Hemen büyükelçiliği aradık ve yaşadıklarımızı anlattık. İlgili birimler bize, 'Biz size gidin dememiş miydik? Neden gitmediniz? Neden bizi arıyorsunuz?' dediler. Oysa onlar bize sadece Türk Hava Yolları'nın (THY) bilet sayfasını atmışlardı."

"TAHLİYE EDİLMEK İSTİYORUZ"

Öğrenciler sabah saatlerinden itibaren yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Biz sabah erken saatlerde patlamaların sesleriyle uyandık. Evimizde dört arkadaş kalıyoruz. Evin duvarları deprem olmuş gibi titriyor. Çok korkuyoruz, tahliye olmak istiyoruz." Hayatlarında daha önce hiç savaş görmediklerini ve birden bire böyle bir durumun içinde kaldıklarını belirten öğrenciler, "Bizler burada genellikle 18, 20 ve 22 yaşındayız. Hayatımızda daha önce hiç savaş görmedik. Çok korkuyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Lütfen birileri bize yardım etsin" ifadelerini kullandı.