Türk Hava Kurumuna Alanyalı Başkan
Alanyalı mülkiye baş müfettişi Ali Yüksel Türk Hava Kurumu Başkanlığına atandı. Türk Hava Kurumu Başkanlığı görevinden Cenap Aşçı’nın ayrılmasıyla yerine Ali Yüksel getirildi.
GÜNDEM 15.12.2021, 14:42 Zeynep Oktay
Aslen Alanya Ispatlı Mahallesi’nden olan Ali Yüksel bugün itibariyle görevine başladı. Karar Alanya’da sevinçle karşılandı.
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