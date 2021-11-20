Türk Eğitim Sen Şehitliği ziyaret etti

İLK ZİYARET ŞEHİTLİĞE YAPILDI

Türk Eğitim-Sen Antalya 2 Nolu Şubesi, 7. Olağan Kongresi sonucunda yeniden başkan seçilen Burhan Ulu ilk ziyaretini yönetim kurulu üyeleri ile beraber Alanya Garnizon Şehitliği’ne yaptı.Ziyaret sonrası Alanya Posta Medya’ya konuşan Ulu, “Geçtiğimiz cumartesi günü Türk Eğitim-Sen Antalya 2 Nolu Şube 7. Olağan Genel Kurulunu yaptı. Genel kurulda bizim ekibimize görev verildi. Biz bu görevin bilinci ve sorumluluğu ile hareket edeceğiz.

GÖREVE BURADAN BAŞLIYORUZ

Türk Eğitim-Sen’in temel felsefesi “İlkemiz, önce ülkemiz” felsefesidir. Bu felsefeden hareketle bugün bizim için kara toprağın bağrına giren şehitlerimizi ziyaret ederek daha doğrusu ilk ziyaretimizi buradan başlatarak görevimize başlamış oluyoruz. Ülkemize, Alanyamıza, Manavgat, Gazipaşa, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve üniversitemiz için hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.