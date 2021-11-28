Türk Eğitim Sen Kahvaltıda Bir Araya Geldi
Türk Eğitim Sen Antalya 2 Nolu Şube bu sabah Alanya Öğretmen Evi’nde düzenlenen kahvaltı programında sendika üyeleri ile bir araya geldi.
GÜNDEM 28.11.2021, 11:33 Meliha Yılmaz
Programa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Sendika Başkanı Burhan Ulu ve yönetimi katıldılar. Kahvaltı programının ardından eğitime olan desteğinden dolayı Başkan Yücel’e sendika Başkanı Burhan Ulu plaket takdim etti. Programda ayrıca 2020 ve 2021 yıllarında emekli olan sendika üyelerine de plaketleri takdim edildi. Geçtiğimiz günlerde tekrar sendika Başkanı seçilen Burhan Ulu, konuşmasında tüm üyelere teşekkür ederek birlik ve beraberlik içinde sendika üyeleri ile bir araya geleceklerini söyledi
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