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Tunç Ailesi'nin Acı Günü

Gazeteci Fazıl ve Ahmet Tunç’un anneleri hayatını kaybetti.

GÜNDEM 03.09.2022, 09:03 Mihriye Özkan
Tunç Ailesi'nin Acı Günü

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Ahmet Tunç cenazenin bugün ikindi namazının ardından Gazipaşa Çivlik aile mezarlığına defnedileceğini duyurdu. Yedigün Haber ailesi olarak Tunç ailesine Allah’tan rahmet yakınlarına sabır dileriz.

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