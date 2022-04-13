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Tunahan Toksöz, ''Biz Hazırız''

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Tunahan Toksöz ekibiyle birlikte önümüzdeki aylarda yapılacak olan ALTSO seçimlerine hazır olduklarını açıkladı.

GÜNDEM 13.04.2022, 18:07 13.04.2022, 18:27 Meliha Yılmaz
Tunahan Toksöz, ''Biz Hazırız''

ALTSO için başkan adaylığını açıklayan iş adamı Tunahan Toksöz, ‘’Önceliğimiz elimizdeki değerlerin farkına varıp Alanyamız için  bu değerleri en iyi şekilde kullanmak ve bu yönde çalışmalar yaparak, projeler üretmek’’ olacaktır.

BAŞARI ÖYKÜSÜ DOLU BİR ALTSO SİZLERİ BEKLİYOR

Ekonomisi olmayan toplulukların ne tarihi ne de yaşamda tercih özgürlüğü olur diyen ALTSO Başkan Adayı Tunahan Toksöz, ‘’Bugün ekonomisini yönetemeyen Afrika Kıtası’nda yaşayan toplulukların durumu ile yöneticilerinin söz sahipliği ortada. Alanya’nın turizmde ve bölgede söz sahibi olabilmesi için güçlü bir ekonomisi olmalı. Bu da Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile sağlanır. Önümüzde ki aylarda Alanya Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni yönetim seçmek için bir seçim olacak. Aslında bu seçim odaya meclis, yönetim kurulu ve başkanlık seçimi. Bu süreçte üyelerimiz kendine odayı PR aracı olarak kullanan başkan seçmemeli!.Alanya Türkiye için çok önemli bir şehir. Turizm, tarım ve inşaatta hak ettiğimiz yerde değiliz. Alanya ticaretinin hak ettiği yere gelme mücadelesini, iyi bir Alanya Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ile başaracağız.Bu şehir için hayal dönemleri bitti. Bizim Alanya için daha gerçekçi yapılabilir düşüncelerimiz var. Alanya yılda iyi bir sezonda beş milyon misafir ağırlıyor ancak hak ettiğimiz fiyatlama ile konaklama satamıyoruz. Beş milyon insan ağırlayan şehrimizin ülke ekonomisine yaptığı katkının bilincindeyiz’’ dedi

BİZ ALTSO’YU YÖNETMEYE HAZIRIZ

Dünyaca tanınan Alanya’nın göç ile dikkat çektiğini vurgulayan Tunahan Toksöz, yüzlerce yıllık tarihi ve kültürü, erozyona uğratmadan ortak bir yaşam kültürü oluşturmayı başarmalıyız dedi.

Alanya’nın ekonomi ve her alanda bir çok ilden büyük olduğunu sözlerine ekleyen Toksöz, ‘’Öncelikle Alanya’nın kendi şehir kimliği olmalı. Alanya’da yaşayan her ferdin ilçemize katkı sunmak isteyeceği malum. Bu algıyı olgunlaştırmaya ve yaşatmaya hazır olarak sizin güveninize ihtiyacımız var. Biz kent ve ekonomi bilinci ile Alanyamızı yakinen bilen yönetimle odaya hazırlanmıyoruz hazırız. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası yönetimini bize emanet ederseniz biz de size başarı öyküsü ile dolu bir Alanya Ticaret ve Sanayi Odası oluşturacağız’’ dedi

ŞEHRİN BEKLENTİLERİNİ BİLİYORUZ

Projelerinin de hazır olduğunu belirten Tunahan Toksöz, ‘’Bize inanmanızı ve güvenmenizi istiyoruz. Şehri ve beklentileri çok iyi biliyoruz.Ticaretin bilgi, emek ve alın teri ile yapıldığının şuuruna sahibiz. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nı yönetmeye hazırız, sizlerin takdirini bekliyoruz’’ dedi.

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