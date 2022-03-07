Tüm Zamları Unutun…!

Motorin ve benzine tarihi zam Petrol fiyatlarının 130 doları aşmasının ardından akaryakıta 2 gün peş peşe zam yolda. EPGİS, 7 Mart gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 44 kuruş, benzine 57 kuruş zam geldiğini açıkladı. 8 Mart gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 2 lira 34 kuruş, benzine de 1 lira 12 kuruş zam gelecek.Türkiye'de akaryakıt fiyatları 30 liraya doğru ilerlemeye başladı. Geçtiğimiz hafta peş peşe her gün gelen zamlar bu haftada devam edecek.

EPGİS, 7 Mart gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 44 kuruş, benzine 57 kuruş zam geldiğini açıkladı.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 8 Mart gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 2 lira 34 kuruş, benzine de 1 lira 12 kuruş zam gelecek.

Böylece motorine 3 lira 78 kuruş, benzine 1 lira 66 kuruş zam yapılmış olacak.YENİ FİYATLAR

Zammın ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 18,67 TL’den 20,33 TL’ye, Ankara 18,78 TL’den 20,44 TL’ye, İzmir’de 18,79 TL’den 20,45 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da 19,75 TL’den 23,53 TL’ye, Ankara’da 19,91 TL'den 23,69 TL'ye, İzmir’de 19,89 TL’den 23,67 TL’ye yükselecek.

Benzine 5 Mart’ta 69 kuruş, 4 Mart’ta 53 kuruş, 3 Mart’ta 88 kuruş, motorine 5 Mart’ta 84 kuruş, 4 Mart’ta 1 lira 33 kuruş, 3 Mart’ta 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Otogaza da 1 Mart’ta 33 kuruş, 2 Mart 61 kuruş zam gelmişti.