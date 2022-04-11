TRT’nin Anadolu Arkeolojisi ALKÜ’de

TRT 2’de yayınlanan Anadolu Arkeolojisi programının yapımcısı ve sunucusu Arkeolog Ümit Işın, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Konferans salonunda "Anadolu Arkeolojisi" adlı konferans verdi. Sanat ve Tasarım Kulübü tarafından organize edilen konferansta Arkeolog Işın, açık hava müzesi olan ülkemizin kültür varlıkları ile antik yerleşimleri hakkında öğrencilere bilgiler aktardı. Dünyanın önemli turizm destinasyonları içerisinde yer alan Alanya'nın kültür turizmi konusunda da oldukça zengin ve eşsiz bir kent olduğunu anlatan Işın, “Hem program çekimlerinde hem de konferansın yapılması noktasında bizleri Alanya’ya davet eden ve rehber olan ALKÜ ALTSO MYO Öğr. Gör. Serdar Aslan'a, destek olan Alanya Belediyesi ve ALTİD’e çok teşekkür ediyorum.” dedi. Türkiye’nin kültür varlıklarının tanıtılması ve toplumsal farkındalığın arttırılmasını hedeflediklerini öğrencilere anlatan Işın, Anadolu Arkeolojisi programı kapsamında 9. Sezonun 116 ile 117. bölümlerinin çekimlerini Alanya’da tamamladıklarını kaydetti.