Trafik Eğitim parkında eğitimlere yeniden başlanıldı

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte teorik ve pratik eğitimlere katlan protokol üyeleri miniklere tavsiyelerde bulundu.

“275 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERDİK”

Alanya trafik Eğitim Parkı’nın açıldığı 2006 yılından bu yana 275.000 kişiye eğitim verdiğini belirten Trafik Eğitim Derneği Başkanı Bilge Toksöz “Burada öğleden önce 2 ders, öğleden sonra 1 ders olmak üzere öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Hem çocuklara hem yetişkinlere eğitim veriyoruz. Çocuklarımız sınıfta teorik ve görsel eğitim aldıktan sonra dışarıda özel olarak hazırlanmış minyatür eğitim pistinde uygulamalı trafik eğitim alıyorlar, daha sonra eğitimi eğlenceli hale getirmek ve emniyet kemeri alışkanlığı kazanmaları için akülü araçlara bindiriyoruz. Çocukların yanı sıra yolları kullanan meslek gruplarına da eğitimler veriyoruz.” açıklamasında bulundu. Toksöz bütün vatandaşları Trafik Eğitim Pistinde verilen eğitimlere katılmaya davet etti.

“TRAFİK EĞİTİMİNDE ÖNEMLİ BİR GÖREVİ YERİNE GETİRİYOR”

Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nın öğrencilerin eğitimi konusunda önemli bir işlevi yerine getirdiğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz “Her yıl günde ortalama 90 öğrencimize eğitim veriyorlar. Küçük yaştan itibaren çocuklarımıza trafik kurallarını öğretmek için biz okullarda uzman eğitimciler ve görevliler burada eğitim vererek önemli bir toplumsal görevi yerine getiriyoruz. Trafik kültürü aslında bir şehrin önemli bir değer yargısıdır ve bir şehrin ne kadar kültürlü olduğunun göstergesidir” dedi.

“AMACIMIZ HUZURLU VE MUTLU BİR KENT OLUŞTURMAK”

Trafik eğitim parkında verilen teorik eğitimde öğrencilerle sohbet eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Alanya’da sürekli artan trafik yoğunluğu nedeniyle güvenli ve huzurlu bir yaşam için öğrenciler tavsiyelerde bulundu. Yaya ve araç güvenliği için herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Yücel “Biz burada eğitim görevimizi yerine getirerek sizlerin sağlıklı bireyler olarak bu şehirde huzurlu ve mutlu yaşamanızı sağlamak istiyoruz. Nasıl sokakları kirletmeden yaşamı öğreniyorsak burada da trafikte neler yapmamız gerektiğini öğretiyoruz, sizler de bizlere bu konuda destek olursanız huzurlu ve mutlu bir Alanya’da birlikte yaşarız” diye konuştu.

“GELECEĞİMİZ BURADA VERCEĞİMİZ EĞİTİMLER BAĞLI”

Günlük yaşantımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz dersin trafik eğitimi olduğuna dikkat çelen Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise “ Biz gün içinde mutlaka trafiğin bir parçası oluyoruz, o yüzden ağaç nasıl yaş iken eğilirse bu yaşlarda verilen eğitimlerde o kadar önemli hale geliyor, eğer biz bu dönemde bunu başarabilirsek gelecek yıllarda trafikte sorun yaşamadan hayatımıza devam ederiz” dedi. Ürkmezer, konuşmasında Trafik Eğitim Parkı’nda verilen hizmetten dolayı merkez çalışanlarına ve Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür etti.