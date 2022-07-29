Topuzel'in Büyük Acısı

Bir süredir kanser tedavisi gören Emine Temur, Adana’da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Temur’un cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Mersin’in Silifke ilçesindeki aile mezarlığına defnedilecek.