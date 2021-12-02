Toprak Razgatlıoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya Hediye
Acun Ilıcalı'nın davetine katılan Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Ilıcalıya yarışta kullandığı kaskı hediye etti.
GÜNDEM 02.12.2021, 12:10 02.12.2021, 12:16 Meliha Yılmaz
Geçtiğimiz hafta Endonezya'da düzenlenen sezonun son yarışında Dünya Superbike şampiyonluğunu ilan eden milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, geçtiğimiz günlerde ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın davetine katıldı. Ilıcalı'ya yarışta kullandığı kaskı hediye eden Razgatlıoğlu, "Acun ağabeyime verdiği desteklerden ve gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.
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