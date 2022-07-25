Tokuş İstifa Etti…!

Tokuş dilekçesinde şu ifadelere yer verdi; ‘Vakfınız Mütevelli Heyet Başkanlığının tensipleri ile 07.08.2018 yılında kurucusu olduğunuz Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliğine atandım. Üniversite mütevelli heyetine atanmam sonrasında mütevelli heyet üyelerince Mütevelli Başkanlığına seçildim ve YÖK'ten alınan onay sonrasında yaklaşık dört yıl süreyle onur ve gurur duyduğum görevi Vakfımızın temel amacı ve prensipleri doğrultusunda yürütmek için mütevelli heyet üyelerimizle birlikte önemli çabalar göstererek yürütmüş bulunmaktayımGöreve başladığımız süre içerisinde Üniversitemizin alt yapısının geliştirilmesi, akademik ve idari anlamda daha ileri gelmesi için Vakfımızın da desteği ile büyük bir yol kat ettik. Bu süreçte, tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte, yeni bölüm ve fakültelerin kurulmasına, üniversitemizin varlıklarının ve insan kaynaklarının geliştirilmesini sağlamak adına önemli girişimlerde bulundukÇalışmalarımız boyunca tüm mütevelli heyeti olarak üniversitemizin Rahmetli Hamdullah Emin Paşa'nın bizlere emanet ettiği bir beytülmal olduğu bilinci ile hareket ettik. Bu bağlamda, tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte içinde olduğumuz bayrak yarışında tüm gayretimiz bizden sonra da üniversitemizin sürekli ileri gitme hedefine katkıda bulunmak olmuştur.Dört senelik mütevelli heyet üyeliğimizin sonuna yaklaştığımız günlerde bizden sonra gelecek taze kana önceden yer açmak ve sürekli yenilenmenin üniversitemize güç kazandıracağı düşüncesi doğrultusunda, onur ve gurur duyarak sürdürdüğüm üniversite mütevelli heyet üyeliğinden 30.06.2022 tarihi itibari ile ayrılmak isteğimi saygılarımla arz ederim." denildi.