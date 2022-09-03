Toksöz’den Sektöre Nefes Aldıracak Proje

Meslek liselerinin sanayinin can damarı olduğunu ifade eden ALTSO Başkan dayı Tunahan Toksöz, bu liselere Asansör Tamir ve Montaj Bölümü’nün kazandırılması noktasında sorumluluklarının olduğunu ifade etti.

Dikey yapılaşmanın insanların birbiriyle bağını koparmalarına neden olduğunu aktaran Toksöz, buna karşın Türkiye'de ve dünyada dikey yapılaşmanın arttığını, bunun da asansör ihtiyacını kaçınılmaz kıldığını kaydetti. ALTSO Başkan Adayı Tunahan Toksöz bu konuya can suyu olacak; hem asansör sektöründeki nitelikli iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek, hem de gençleri doğru yönlendirerek gelecekte işsizlik soruna çözüm sağlayacak projeleri ile ilgili konuştu. Toksöz, “Rezidanslar, gökdelenler, apartmanlar, hastaneler, alışveriş merkezleri, adliye binaları gibi yüksek katlı tüm yapılarda asansör mekânın bir parçası.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Mesleki Eğitim İş birliği çerçevesinde sektörde kalifiye eleman ihtiyacının ortadan kalkması adına Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde ‘Asansör Tamir ve Montajı Bölümü’ açılarak, bölüm sonrasında sektöre girmeye hazırlanan öğrencilere ALTSO’ya üye işletmelerde staj imkânı garantisi verilebilir. Meslek liseleri sanayimizin can damarı. Öğrencilerimiz bir yandan okurken biryandan da teorik bilgileri, iş güvenliği tedbirleri dahilinde sahada pratik edebilecek. Aynı zamanda emeğinin hakkını da alarak işine motive olabilecek. Yürüyen merdiven, metro, hızlı tramvay, raylı sistemler ile birlikte asansör sektörünün çalışma yelpazesi geniş. Piyasaya göre ücret skalası da öğrencilere rahat bir gelecek sunacaktır. ALTSO'da yapılacak çok iş var. Bu sorumluluk anlayışıyla tüm sektörlerin sorunlarına çözüm getirecek projeleri ile 5 Kasım'daki ALTSO genel seçimine hazırız” dedi. Toksöz, seçime kadar projeleri ile konuşacağını söyledi.