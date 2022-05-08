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Toksöz’den Anneler Gününde Anlamlı Ziyaret

ALTSO Başkan Adayı Tunahan Toksöz Anneler Günü’nde şehit ailelerini ve huzur evini ziyaret etti.

GÜNDEM 08.05.2022, 20:09 Meliha Yılmaz
Toksöz’den Anneler Gününde Anlamlı Ziyaret

Önümüzdeki aylarda yapılacak olan ALTSO seçimi öncesinde saha çalışmalarını hızlandıran Başkan Adayı Tunahan Toksöz ve ekibi bu anlamlı günde şehit ailelerini ve huzur evini ziyaret ederek anneler gününü kutladı.

Toksöz ve ekibi ilk önce şehit ailelerini ziyaret etti. Şehitlerimiz Ahmet Gündoğmuş, Coşkun Nazilli ve Yusuf Önder’in ailelerini ziyaret eden Toksöz, şehit annelerinin ‘Anneler Günü’nü’ kutladı. Toksöz, ardından Alanya Huzur Evi’ni de ziyaret ederek buradaki annelerin de gününü kutladı.

 Ziyarette şehit annelerine minnet ve şükranlarını sunan ALTSO Başkan Adayı Tunahan Toksöz, ‘Bu anlamlı günde şehitlerimizin anneleri ile olmak bizleri mutlu etti. Başta şehit annelerimiz olmak üzere 

Ziyarette Başkan Adayı Toksöz’e iş insanları Avni Erdoğan, Mehmet Çalış, Hakan Arıcan ve Mehmet Özal Gökçe eşlik ettiler.

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