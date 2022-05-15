Toksöz Ela Bebeğin Kermesini Ziyaret Etti

SMA Tip 1 hastası Alanyalı Ela bebek yararına bugün MAHKOD tarafından yardım kermesi düzenlendi. Kermese vatandaşların yanı sıra turistlerde yoğun ilgi gösterdi.

Ekibiyle birlikte kermes alanını ziyaret eden ALTSO Başkan Adayı Tunahan Toksöz’e burada Meclis Üyesi Kayhan Balta’da eşlik etti.

Kermesi düzenleyen MAHKOD Başkanı Mesut İlhan’a, Meclis Üyesi Kayhan Balta’ya, Cemile Pehlivan’a Fatma Anılgan’a, Mücahit Pişkin ve tüm gönüllülere teşekkür eden Başkan Adayı Toksöz, Ela bebeğimizin tedavisinin tamamlanması için kampanyanın sonuna kadar yanında olduklarını söyledi.