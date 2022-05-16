Toksöz, Demirtaş Spor Kulübünün Etkinliklerine Katıldı

Ürkmezer’den Toksöz’e Teşekkür Plaketi

Etkinliklerin ardından Demirtaş Spor Kulübüne katkıda bulunanlara Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer tarafından teşekkür plaketi verildi. ALTSO Başkan Adayı Tunahan Toksöz’e kulübe olan destek ve katkılarından dolayı Kaymakam Ürkmezer tarafından teşekkür plaketi verildi. Törende bir konuşma yapan Kaymakam Ürkmezer, ‘’Bu tür organizasyonları yapmak kolay değil, ancak bu tür etkinliklerde vatandaşlarımızın katılımını görmek hepimizi mutlu ediyor. Gün boyunca etkinliklere katılan vatandaşlarımıza, gençlerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

2009-2014 yılları arasında Demirtaş Belediye Başkanlığı yapan rahmetli Mustafa Aras anısına düzenlenen etkinliklere katılmaktan onur duyduğunu ifade eden ALTSO Başkan Adayı Tunahan Toksöz, “Kaymakamımız Sayın Fatih Ürkmezer’e, Mahalle Muhtarı Mustafa Doğrul’a, Kulüp Başkanı Mehmet Okyanus’a, kulüp yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Demirtaş ve bölge mahallelerimizin gençleri için Demirtaş Spor Kulübünün aktif olması son derece önemli. Kulübün bu tür faaliyetlerine her zaman destek olmaya hazırız.” dedi.