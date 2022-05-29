Toksöz, Başkan Hisarcıklıoğlu ve Konsey Üyelerini Ağırladı
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri için aylar öncesinden çalışmalara başlayan başkan adayı Tunahan Toksöz, iş dünyasıyla da sık sık ziyaretler gerçekleştirerek destek almaya devam ediyor.
Toksöz bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, geçmiş dönem Tarım Bakanı Kutbettin Arzu, 21. Dönem Konsey Başkanı Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu ve 21. Dönem Konsey üyelerini İlçemizde ağırladı. ‘Biz Hazırız ‘ sloganıyla yola çıkan başkan adayı Toksöz ziyaretle ilgili ‘Alanya’nın turizmini, tarımını ve inşaat sektörünü uzun uzun konuştuk, hep birlikte fikir alışverişi yaptık, projelerimizi konuştuk, tavsiyelerini dinledik. Gelecek dönemde beraberce iş dünyasına çok faydalı işler yapacağımız öngörüsünde bulunduk’ diye konuştu.
ŞAHİN’E DE TEŞEKKÜR ETTİ
Toksöz ayrıca Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin’in odaya davetine de teşekkür ederek ‘Güzel bir anı yaşadık! TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile diğer aday arkadaşlarımızın buluşmasına vesile olduk’ dedi.
TOKSÖZ: BİZ HAZIRIZ
Başkan adayı açıklamasına şöyle devam etti: Seçilmek, aday olmak demokratik olgunluğun bir sandık sonucu. Biz adaylar olarak herkese eşit fırsatlar doğmasına taraftarız. Bu ziyarette de bunu yaşadık, yaşattık. Heyecanla sandığı bekliyoruz. Her fırsatta hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Seçim takvimi beklentimizin haklı bir beklenti olduğuna inanıyoruz. Alanya’nın bekleyen ekonomik sorunları, pazar payı sıkıntısı olan iş dünyamızın hak ettiği yere gelmesi konusundaki çözümler üretmek için sandığı heyecanla bekliyoruz.
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